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Giriş Tarihi: 19.06.2026 15:03 Son Güncelleme: 19.06.2026 15:05

Gaziantep FK'nin olağanüstü seçimli genel kurulu ertelendi!

Gaziantep Futbol Kulübünün bugün yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

AA
Gaziantep FK’nin olağanüstü seçimli genel kurulu ertelendi!
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Gaziantep FK, olağanüstü seçimli genel kurulu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurulun 19 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirileceği, belirtilen tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantının 26 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacağı duyurulmuştu.

Bugünkü ilk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle genel kurul gerçekleştirilemedi.

Gaziantep FK'nin olağanüstü seçimli genel kurulu, 26 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacak.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GAZİANTEP FK

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Gaziantep FK'nin olağanüstü seçimli genel kurulu ertelendi!
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