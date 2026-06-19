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Giriş Tarihi: 19.06.2026 16:53

Hull City'den Sallai ve Nelsson hamlesi!

İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City, Galatasaray'da forma giyen Roland Sallai ve Victor Nelsson'un durumunu takip ediyor.

Hull City’den Sallai ve Nelsson hamlesi!
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Premier Lig'in yeni ekibi Hull City, yeni sezona kadrosunu güçlendirerek girmeyi hedefliyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre İngiliz ekibi, Galatasaray'dan Roland Sallai ve Victor Nelsson'u transfer listesine ekledi.

Haberde, yönetimin yeni sezonda kadroda düşündüğü Roland Sallai'yi ancak beklenen teklif gelirse satacağı ifade edildi.

Sarı kırmızılıların Macar futbolcu için beklentisi en az 15 milyon Euro olduğu ve Fulham'ın da yakından ilgilendiği belirtildi.

Sergej Jakirovic'in ekibinin ilgilendiği bir diğer isim de Victor Nelsson. Danimarkalı futbolcuya İtalya'dan Udinese ve Monza kulüplerinin de ilgisi bulunuyor.

Yönetimin 27 yaşındaki stoper için beklentisi en az 5 milyon Euro.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Hull City'den Sallai ve Nelsson hamlesi!
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