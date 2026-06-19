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Giriş Tarihi: 19.06.2026 13:04

İngiltere Premier Lig’de 2026-2027 sezonu fikstürü açıklandı!

İngiltere Premier Lig’de 2026-2027 sezonunun fikstürü açıklandı. Bu yıl Premier Lig’de mücadele edecek Hull City, ilk hafta Manchester United ile karşılaşacak.

İHA
İngiltere Premier Lig’de 2026-2027 sezonu fikstürü açıklandı!
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İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu.

Sezonun ilk maçı son şampiyon Arsenal ile ligin yeni ekibi Coventry City arasında 21 Ağustos Cuma günü Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

HULL CITY'NIN RAKİBİ MANU

Premier Lig'e yükselen ekiplerden ve iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City sahasında sezonun ilk maçında Manchester United ile karşılaşacakken Ipswich Town ise Sunderland'i konuk edecek.

Şampiyonluk favorilerden Manchester City, Pep Guardiola'sız çıkacağı ilk maçında Bournemouth ile sahasında karşılaşacak. Arne Slot'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool ise Newcastle United'a konuk olacak.

Premier Lig'in 2026-2027 sezonun ilk haftasının programı şu şekilde:

21 Ağustos Cuma

Arsenal - Coventry City

22 Ağustos Cumartesi

Brentford - Tottenham
Everton - Crystal Palace
Hull City - Manchester United
Ipswich Town - Sunderland
Nottingham Forest - Leeds United

23 Ağustos Pazar

Brighton & Hove Albion - Aston Villa
Manchester City - Bournemouth
Newcastle United - Liverpool

24 Ağustos Pazartesi

Fulham - Chelsea

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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İngiltere Premier Lig’de 2026-2027 sezonu fikstürü açıklandı!
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