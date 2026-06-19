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Giriş Tarihi: 19.06.2026 19:22 Son Güncelleme: 19.06.2026 19:23

İran, Dünya Kupası'ndaki kısıtlamalar nedeniyle FIFA’ya şikayette bulunacak

İran Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda milli takıma uygulanan kısıtlamalar nedeniyle FIFA'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor.

AA
İran, Dünya Kupası’ndaki kısıtlamalar nedeniyle FIFA’ya şikayette bulunacak
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G Grubu'nda 21 Haziran Pazar günü Belçika ile karşılaşacak İran'ın maçtan sadece 24 saat önce Los Angeles kentine gelmesine izin verildi.

Gruptaki ilk maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalan İran'ın "ertesi sabah yenilenme antrenmanı yaptıktan sonra ayrılma talebi" reddedilmiş ve kafileden kamp yaptıkları Meksika'nın Tijuana kentine dönmeleri istenmişti.

Federasyonun konuyla ilgili açıklamasında, "Bu tür kısıtlamaların katılan tüm takımlara eşit koşullar sağlanması ilkesiyle tutarsız olduğuna ve takımların hazırlık süreçlerini olumsuz etkileyebileceğine inanıyoruz. Federasyon, memnuniyetsizliğini resmi olarak dile getirecek ve uygun kanallar aracılığıyla FIFA'ya resmi bir şikayette bulunacaktır. Bu sınırlamalara rağmen İran Milli Takımı hazırlık programına devam edecek ve tamamen Belçika maçına odaklanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Teknik Direktör Amir Ghalenoei, Yeni Zelanda maçından sonra "Derhal ayrılmamız gerektiğini söylediler. Bu durum bizi gerçekten çok zorluyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bizi neden geri gönderdiklerini bilmiyoruz. Çok tuhaf görünüyor. Sanki planlamamızı bizim yerimize başkaları yapıyor gibi. Takımımız, tüm Dünya Kupası'ndaki en çok baskı gören, en mazlum takımdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#LOS ANGELES #MEKSİKA #İRAN MİLLİ TAKIMI

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İran, Dünya Kupası'ndaki kısıtlamalar nedeniyle FIFA’ya şikayette bulunacak
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