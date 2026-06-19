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Giriş Tarihi: 19.06.2026 11:17

İşte Göztepe'nin yeni sezon yol haritası!

Yeni sezonda Süper Lig'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen Göztepe'nin hazırlık kampı programı netlik kazandı.

DHA
İşte Göztepe’nin yeni sezon yol haritası!
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1 Temmuz tarihinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sahaya inecek Göztepe, 8 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek. İzmir temsilcisi, 1-2 Temmuz'da ise sağlık kontrollerinden geçecek.

Göztepe kafilesi 8 Temmuz'da Slovenya'ya hareket edecek. Slovenya'nın Bled kasabasında ikinci etap çalışmalarına başlayacak İzmir ekibi 26 Temmuz'a kadar yurt dışında kalacak.

3-4 HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK

Göztepe, Slovenya'da 3 ya da 4 hazırlık maçı oynayacak. Göz-Göz'ün özel maç programı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

GENÇ OYUNCULAR KAMPA

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, U19 Gelişim Ligi'nde UEFA Gençlik Ligi'ne katılan U19 Takımı'ndan da genç oyuncuları kampa dahil edecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Göz-Göz, İngiltere Championship ekibi Bristol City'den 22 yaşındaki İrlandalı golcü Sinclair Armstrong ile sözleşme imzalarken, kaleciler Lis ve Ekrem, stoper Heliton, orta saha Krastev ve sağ bek Uğur Kaan ile yollarını resmen ayırdı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #STANİMİR STOİLOV #UEFA GENÇLİK LİGİ #HELİTON #GÖZTEPE

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İşte Göztepe'nin yeni sezon yol haritası!
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