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Giriş Tarihi: 19.06.2026 15:23

Joao Neves'ten Cristiano Ronaldo sözleri: "Bizden bir farkı yok"

Portekiz Milli Takımı'nın yıldız ismi Joao Neves, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında, "Milli takımımız için ve dünya futbolu için yaptıklarını biliyoruz. Ancak şu anda hem o hem de biz biliyoruz ki farklı biri değil." dedi.

Joao Neves’ten Cristiano Ronaldo sözleri: Bizden bir farkı yok
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Portekiz Milli Takımı oyuncusu Joao Neves, takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu.

Yıldız orta saha oyuncusu açıklamasında, "Cristiano Ronaldo'nun bizim için, milli takımımız için ve dünya futbolu için yaptıklarını biliyoruz. Ancak şu anda hem o hem de biz biliyoruz ki farklı biri değil.

O da sadece yardımcı olmak için burada bulunan bir oyuncu. Diğerlerinden hiçbir farkı yok. Hepimiz gibi o da katkı sağlamak için burada." ifadelerini kullandı.

Neves'in bu sözleri taraftarlar tarafından büyük tepki çekti.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#CRİSTİANO RONALDO #PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI

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Joao Neves'ten Cristiano Ronaldo sözleri: "Bizden bir farkı yok"
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