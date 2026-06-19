Muriç imza için İstanbul’da

F.Bahçe, Vedat Muriç'i dün İstanbul'a getirdi ve transfer ateşini yaktı. Aziz Yıldırım
ve ekibinin daha önceden el sıkıştığı Kosovalı golcü dün akşam saatlerinde İstanbul'a inerken bugün sağlık kontrollerinden geçecek. Sonrasında da resmi imzayı atacak. İsmail Kartal
'ın kadrosunda görmeyi çok istediği Muriqi için Fenerbahçe
'nin 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi. 32 yaşındaki golcüyle 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken, deneyimli oyuncunun yıllık 5 milyon Euro maaş kazanacağı ifade ediliyor. Sarı-lacivertli kulübe 2019-20 sezonunda transfer olan ve etkili performansı sonrasında 2020-21 sezonu başında 21 milyon Euro'ya Lazio'ya geçen Muriç, 2022'de ise Mallorca'nın yolunu tutmuştu. Bu sezon İspanyol ekibinde 37 lig maçında 23 kez ağları havalandıran Muriç 1 kez de asist yaptı.