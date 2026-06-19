SON DAKİKA | Caner Erkin futbolu bıraktı!

Geride bıraktığımız sezonu 1. Lig ekibi Sakaryaspor'da geçiren Caner Erkin emeklilik kararı aldı.
37 yaşındaki futbolcu, ''Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.
KARİYERİ
Kariyerinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, CSKA Moskova ve Inter gibi takımlarda forma giyen Caner Erkin, toplam 628 maça çıktı ve 45 gol atıp 133 asist kaydetti. Erkin, A Milli Futbol Takımı ile de 63 maçta 2 gol atmayı başardı.