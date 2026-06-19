SON DAKİKA | Caner Erkin futbolu bıraktı!

Geride bıraktığımız sezonu 1. Lig ekibi Sakaryaspor'da geçiren Caner Erkin emeklilik kararı aldı.

37 yaşındaki futbolcu, ''Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.