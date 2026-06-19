Süper yardımcı Kuyt!

Lacivertlilerin yardımcı antrenörlerinden biri Dirk Kuyt olacak. 2012-2015 arasında F.Bahçe forması giyen ve 130 maçta 37 gol-28 asistle oynayan Hollandalı efsane, hırsı ile de taraftarın sevgilisi olmuştu. Takımın şampiyonluğunda da pay sahibi olan Kuyt, sonrasında ise Feyenoord'a giderek kariyerine devam etmişti. Teknik direktör olarak Feyenoord U19 sonrası Den Haag, Beerschot ve Dordrecht'i çalıştıran 45 yaşındaki antrenör kariyerini F.Bahçe'de sürdürecek. Dordrecht Sportif Direktörü Sjoerd Ars ise görüşmeleri doğrularken tazminat istedi: "Hareketlilik var ama F.Bahçe henüz resmi adım atmadı. Dirk, görüşme izni talebini bize iletti. Doğru şartlar olursa engel olmayız. Ama ciddi tazminat talep ediyoruz."

SIRA SOL BEKTE

F.Bahçe'nin teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı, santrfora da Vedat Muriç'i getirmesinin ardından gözler savunmaya çevrildi. Hollanda basınına göre sarı-lacivertliler, PSV'nin Brezilyalı sol beki Mauro Junior transferinde sona yaklaştı. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve tarafların anlaşmak üzere olduğu ifade edildi. 2029'a kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki futbolcunun 12 milyon Euro serbest kalma maddesi var.