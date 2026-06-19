Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Taha Şahin'in geleceği belli oluyor!
Giriş Tarihi: 19.06.2026 11:52

Taha Şahin'in geleceği belli oluyor!

Çaykur Rizespor'un başarılı sağ beki Muhammet Taha Şahin, yaz transfer döneminde birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor.

İHA
Taha Şahin’in geleceği belli oluyor!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor forması giyen Muhammet Taha Şahin, son yıllarda gösterdiği istikrarlı performansla transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Son 3 sezonda Süper Lig'de 97 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu; dinamizmi, mücadeleci yapısı ve hücuma verdiği katkıyla ön plana çıkarken, performansıyla Mart 2025'te A Milli Takım kampına davet edildi.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Bonservisi Karadeniz ekibinde olan başarılı sağ beke Süper Lig ve yurt dışından birçok kulübün ilgi gösterdiği öğrenilirken, son günlerde Fenerbahçe'nin de oyuncuyu yakından takip ettiği yönündeki iddialar gündemde yer aldı.

Taha Şahin, yeni sezon öncesi bireysel çalışmalarını da sürdürüyor.

KISA SÜREDE BELLİ OLACAK

Kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olan Taha Şahin'in transferi veya takımda kalma durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #ÇAYKUR RİZESPOR #FENERBAHÇE #TAHA ŞAHİN #A MİLLİ TAKIM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Taha Şahin'in geleceği belli oluyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA