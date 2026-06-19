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Giriş Tarihi: 19.06.2026 08:37

Thierry Henry'den Ronaldo'ya olay sözler!

Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, Kongo maçındaki performansı tartışma konusu olan Cristiano Ronaldo için ağır eleştirilerde bulundu.

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Thierry Henry’den Ronaldo’ya olay sözler!
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Dünya Kupası'nda Portekiz, Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalırken Fransız futbolunun efsanesi Thierry Henry, Cristiano Ronaldo'ya sert sözlerle yüklendi.

41 yaşındaki yıldızın sadece kendisi için gol atma arzusunun takıma zarar verdiğini vurgulayan Fransız futbol adamı Henry. "Senin gol atmana değil, takımın gol atmasına ihtiyaç var. Gol atmak için Bruno Fernandes'in yoluna giriyor. Eğer altı pasın içine gitseydi, Fernandes golü atardı" diyerek eleştirdi.

6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olma fırsatını değerlendiremeyen Portekizli yıldız, böylece büyük turnuvalardaki gol hasretini de 10 maça çıkardı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#CRİSTİANO RONALDO #DÜNYA KUPASI

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Thierry Henry'den Ronaldo'ya olay sözler!
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