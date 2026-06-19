Trabzonspor kapıları kapattı! Yıldız ismi satmak istemiyor...

Trabzonspor'da savunmanın "Sigortası" haline gelen Chibuike Nwaiwu için Premier Lig ekibi Fulham ısrarını sürdürüyor.
İngiliz ekibinin, devre arası transfer döneminde kadroya katılan Nijeryalı stoperi renklerine bağlamak adına menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a ilettiği teklifi 20 milyon Euro bandının üzerine çıkarmaya hazırlandığı öğrenildi.
FIRTINA SATMAK İSTEMİYOR
Ancak bordo-mavili kurmaylar, daha önce aldığı "Satmama" kararında geri adım atmıyor. Şampiyonluk parolasıyla yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, takımın omurgasını bozmamak istiyor. Fırtına, oyuncuyu sadece kulüp tarihine geçecek bir bonservis bedeli karşılığında bırakmaya sıcak bakıyor.