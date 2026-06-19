Trabzonspor kapıları kapattı! Yıldız ismi satmak istemiyor...

FIRTINA SATMAK İSTEMİYOR

Ancak bordo-mavili kurmaylar, daha önce aldığı "Satmama" kararında geri adım atmıyor. Şampiyonluk parolasıyla yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, takımın omurgasını bozmamak istiyor. Fırtına, oyuncuyu sadece kulüp tarihine geçecek bir bonservis bedeli karşılığında bırakmaya sıcak bakıyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör