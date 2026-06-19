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Giriş Tarihi: 19.06.2026 08:24

Trabzonspor kapıları kapattı! Yıldız ismi satmak istemiyor...

Trabzonspor, menajerler aracılığıyla teklif aldığı Chibuike Nwaiwu'yu satmak istemiyor. Bordo-mavililer, Nijeryalı oyuncuyu rekor bir bedel ödenmediği sürece elde tutma arzusunda. İşte detaylar...

YUNUS EMRE SEL Futbol
Trabzonspor kapıları kapattı! Yıldız ismi satmak istemiyor...
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Trabzonspor'da savunmanın "Sigortası" haline gelen Chibuike Nwaiwu için Premier Lig ekibi Fulham ısrarını sürdürüyor.

İngiliz ekibinin, devre arası transfer döneminde kadroya katılan Nijeryalı stoperi renklerine bağlamak adına menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a ilettiği teklifi 20 milyon Euro bandının üzerine çıkarmaya hazırlandığı öğrenildi.

FIRTINA SATMAK İSTEMİYOR

Ancak bordo-mavili kurmaylar, daha önce aldığı "Satmama" kararında geri adım atmıyor. Şampiyonluk parolasıyla yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, takımın omurgasını bozmamak istiyor. Fırtına, oyuncuyu sadece kulüp tarihine geçecek bir bonservis bedeli karşılığında bırakmaya sıcak bakıyor.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#PREMİER LİG #TRABZONSPOR #CHİBUİKE NWAİWU

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Trabzonspor kapıları kapattı! Yıldız ismi satmak istemiyor...
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