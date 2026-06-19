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Giriş Tarihi: 20.06.2026 04:36 Son Güncelleme: 20.06.2026 05:01

TÜRKİYE - PARAGUAY CANLI | 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Paraguay! İşte Montella'nın 11'i...

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu 2. hafta mücadelesinde Paraguay ile karşı karşıya gelecek. TSİ 06.00'da başlayacak müsabaka öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella'nın 11'i belli oldu. Maçın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

TÜRKİYE - PARAGUAY CANLI | 2026 Dünya Kupası’nda A Milli Futbol Takımı’nın rakibi Paraguay! İşte Montella’nın 11’i...
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 06.00'da başlayacak. Türkiye - Paraguay maçı TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmada Jamaika Futbol Federasyonundan Oshane Nation, dördüncü hakem olacak.

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İkinci maçlar öncesinde ABD ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay puanla tanışamadı. Milli takım, gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilirken, ABD de Paraguay'ı 4-1 yendi.

İŞTE 11'LER:

TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda Güler, Yunus, Kerem, Kenan Yıldız.

PARAGUAY: Gill, Caceres, Gomez, Alderete, Alonso, Almiron, Cubas, Galarza, Enciso, Pitta, Gomez

Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta ABD ile oynayacak.

ADAY KADRO

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 26 kişilik aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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TÜRKİYE - PARAGUAY CANLI | 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Paraguay! İşte Montella'nın 11'i...
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