Vincenzo Montella: "Sahaya çıkmak için çok motiveyiz"

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. ABD'nin San Francisco kentindeki Bay Area Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 06.00'da başlayacak.

Mücadele öncesinde Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

"ÇOĞU MAÇ DENGEDE GEÇİYOR"

İtalyan çalıştırıcı, "Nihayet maç günü geldi. Uzun bir hafta geçti. Çok fazla konuştuk. Sahaya çıkmak için çok motiveyiz. Takım odaklanmış ve birlik içinde. Dünya Kupası'nda çoğu maç zordur. Maçların çoğu dengede geçiyor, bugün de böyle bir maç bekliyorum. Paraguay'ın kadrosuna baktığımızda her zamanki gibi 4-2-3-1 başlayabilirler, aynı oyuncularla 4-3-3 oynayabilirler. Her türlü ihtimale hazırlıklıyız. Biz topa sahip olduğumuzda kendini daha rahat hisseden bir takımız.

"SAVUNMA ARKASINA DERİNLEMESİNE KOŞU ATMAMIZ GEREK"

Rakip savunma arkasına daha fazla derinlemesine koşu atmamız gerekiyor. Kapanan rakiplere karşı modern futbol bunu gerektiriyor. Alan az olduğunda defans arkasındaki boşluklara koşu atmak gerekir. Evet dün doğum günümdü. Takımla birlikte güzel deneyimlerim var. 2 sene önce bir galibiyetle kutlamıştık." dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör