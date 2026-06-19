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Giriş Tarihi: 19.06.2026 08:34

Vozinha annesine kavuşuyor! Vize parasını ödeyemeyince gelememişti...

Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, İspanya karşısındaki performansıyla büyük ses getirmişti. Vize ücretini karşılayamadığı için ABD'ye gidemeyen deneyimli kalecinin annesinin yaşadığı bu sorun da çözüldüğü öğrenildi.

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Vozinha annesine kavuşuyor! Vize parasını ödeyemeyince gelememişti...
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Dünya Kupası'nda sergilediği çıkışla turnuvanın konuşulan ismi haline gelen Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha, sosyal medyada 40 bin takipçiden 13 milyona yükseldi.

Hayran kitlesi bir anda genişleten 40 yaşındaki eldiven, aralarından seçerek 2 binden fazla kadını takip etmeye başladı. Vozinha ayrıca vize sorunu yüzünden yanına getiremediği annesi Ana Candida Evora'ya kavuşuyor. ABD'li yetkililer, pazartesi günü oynanacak Uruguay maçına 40 yaşındaki kalecinin annesini yetişebilmesi için vize sürecini hızlandırdı. ABD Kongre Üyesi Hakeem Jeffries, "Hiçbir anne, çocuğunun tarih yazışına tanıklık etme fırsatını kaçırmamalı"

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Vozinha annesine kavuşuyor! Vize parasını ödeyemeyince gelememişti...
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