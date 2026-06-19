Yine PSG gibi oynayacağız

F.Bahçe yönetimi dün sürpriz bir şekilde teknik direktörlük makamına İsmail Kartal'ı getirdi. Günlerdir Aykut Kocaman ismini bekleyen sarı lacivertli camia, İsmail Kartal ismini FB TV'den saat 13.00'te öğrendi. Canlı yayına çıkan Kartal, yeniden F.Bahçe'ye dönmenin heyecanını anlatırken şu sözleri kullandı: "Taraftarımıza bir borcumuz var, ödeyemedik. Üç dönemimde, iki şampiyonluğumuzu elimizden aldılar. Bu tescillendi. O gün nasıl futbol oynattıysak, bugün dünya futbolunda 5 trend takım var... PSG, Bayern Münih, Barcelona, Arsenal, Manchester City... Bu takımları izlerlerse taraftarlarımız, biz de o günlerde bu futbolun benzerini oynattık. O günkü futbolun üzerine eklentilerimiz olacak. Buna uygun oyuncularımız var. Oğuz kardeşim çalışmışlar, bana oyuncu listesi sundular. Ben de onlara birkaç oyuncu söyledim. Bu sene hep birlikte hareket etmemiz lazım. Bu sene şampiyon olmamız lazım. Bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum!"



BAŞKAN DÜN ARADI: 'OĞLUM İSMAİL NASILSIN?'



Kartal, başkan Aziz Yıldırım ile ilk konuşmasını ise şu duygusal ifadelerle anlattı: "Sayın Başkanımızın dün (Önceki gün) arayarak "Oğlum İsmail nasılsın?" demesi bile çok duygulandırdı. Başkanımızla çok özel ilişkilerimiz, anılarımız var. 3 Temmuz süreci, kurşunlanmalarımız... Sanki bugün, o günden beri devam ediyormuşum gibi... Allah'ın izniyle Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. Fenerbahçe ruhunu geri getirmemiz lazım."



AYKUT KOCAMAN'IN TELEFONUNA ÇIKMADI



Aykut Kocaman ile süren görüşmelerde birçok konuda anlaşılırken arayı soğutan detaylar teknik ekip ve saha içi planlaması konusu oldu. Fikir ayrılıkları sonrasında temaslar sürse de Aykut Kocaman, kendi isteklerinden geri adım atmadı. Yönetimin belirlediği yardımcılar üzerinden devam eden görüşmelerde bir türlü ortak nokta bulunamadı. Öte yandan bir diğer iddia ise Oğuz Çetin ile Aykut Kocaman arasındaki telefon krizi... Önceki gün Kocaman, Oğuz Çetin'e mesaj atıyor ve 'kafamda bazı konular var müsait olunca konuşalım' diyor. Ancak geri dönüş alamıyor. "Hocam bir konu var görüşsek iyi olur" diye ikinci mesajı atan Kocaman yine dönüş alamıyor ve sonrasında dün İsmail Kartal açıklanıyor. SPOR SERVİSİ



İKİ AYDIR 7/24 ÇALIŞIYORUZ!



FUTBOL Direktörlüğü koltuğuna oturan Oğuz Çetin, camianın isteklerini bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını söyledi. "Samandıra'nın enerjisini yükselteceğiz" diyen Çetin şöyle devam etti: "Lider bir başkanımız var. Oynayacağımız oyuna bağlı olarak eksik olan bölgelerdeki çalışmaları yaptık. İki aydır 7/24 çalışarak bugünlere geldik. Sabırlı ve bilinçli geldik. İsmail Kartal'ın bu işin içine girmesiyle gücümüz daha da katlanacak.."

BODRUM'A NİYET KADIKÖY'E KISMET



Kulüp binasına gelen ve 1 yıllık sözleşme imzalayan İsmail Kartal daha sonra Sportif Direktör olan Oğuz Çetin ile poz verdi. Bu arada Kartal dün teknik direktör olmasaydı Bodrum'a eşiyle tatile gidecekti.



SORU-CEVAP

GÜRCAN BİLGİÇ



İsmail Kartal 4. kez göreve geldi! Perde arkasında neler yaşandı?

Seçim öncesinde Aziz Yıldırım'ın çizdiği profilde İsmail Kartal da vardı. Ülkeyi, F.Bahçe'yi tanıyan; uyum sorunu çekmeyecek bir isimdi verilen tarif. Dört isim sayılıyordu;

Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Jesus ve Montella. Bu taraftan baktığınızda İsmail Kartal zaten adaylar arasındaydı ve açıklanması Yıldırım'ın açıklamalarına ters düşmüyor.

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken rota neden değişti?

Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman iki aydır çalışıyorlar. Eksikleri, transfer edilecek oyuncu karakterlerini, kimin gidip–kalacağını, oyun sistemini, taraftarı nasıl arkalarına çekeceklerini en ufak detaya kadar konuştular, Aziz Yıldırım'a da kabul ettirdiler. Pazartesi günü Aykut Hoca, kulüpteydi. Son detaylar ve görevlendirmeler üzerine görüşmeler yapıldı. Bu noktada ekibinde yer alacak birkaç isim ile ilgili anlaşmazlık çıktığını duydum. Kocaman ekibinden ve kiminle çalışacağından taviz vermeyince, ipler koptu. Aziz Yıldırım aylardır süren gelişmeleri bir kenara atıp, bir günde İsmail Kartal ile anlaştı. Bilgimiz böyle.

Camianın İsmail Kartal tercihine bakışı nasıl? Özlenen şampiyonluk için Kartal bu kez neyi farklı yapmalı?

Oğuz Çetin kaldığına göre, kısa ve uzun vadeli planlama aynen devam ediyor. Kartal da bunu en iyi bilen ve isteyenlerden. Son sezonunda 99 gol, 99 puan, 2.6 puan ve 2.8 gol ortalaması ile oynattı takımı. Yani; dikine ve baskılı oyun istedi ve yaptırdı.

Şimdi de strateji farklı olmayacaktır. İyi takım var ve destekleyecek transfer planlamasını yapacaktır. Üstelik bu kez karşısında 3 sene önceki gibi standartsız düdükler çalan hakemler de olmayacak. Analiz ve karar bölümlerindeki doğruluk oranı da bu tecrübeleriyle yükselecektir.

Kartal, "PSG, B.Münih, Barcelona, Arsenal, M.City" futbolunun benzerini son döneminde oynattığını söyledi. Yeni planlarını anlattı. Siz oyun stilinin nasıl olmasını bekliyorsunuz?

İşin saha bölümü İsmail Hoca için en kolayı. Ne oynatması gerektiğini, oyuncularından ne isteyeceğini biliyor. Sezonu bitirdiğinde Ferdi, Osayi, İsmail, Szymanski ve İrfan büyük piyasa değerine ulaşmıştı. Futbolcuları bu kadar görünür yapan da, ofansif oyunu talep etmesi ve oyuncuların sorumluluk almasını sağlamasıydı. Fakat Türkiye'de, taraftarı, yönetimi, hakemleri ve medyayı da yönetmek zorundasınız. Kocaman bu bölümde daha etkili olurdu. Oğuz Çetin ve yönetimden alacağı destek, Kartal'ın iletişim eksiğini kapatır mı, bunu göreceğiz.