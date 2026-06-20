2026 Dünya Kupası heyecanı 4 maçla devam edecek

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı E, F, G ve H Grubu'nda yarın oynanacak 4 maçla sürecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, H Grubu'nda İspanya ile Suudi Arabistan, Atlanta Stadı'nda karşı karşıya gelirken, G Grubu'nda ise Belçika ile İran, Los Angeles Stadı'nda karşılaşacak.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

E Grubu:

03.00 Ekvador - Curaçao (Kansas City Stadı)

F Grubu:

07.00 Tunus - Japonya (Monterrey Stadı)

H Grubu:

19.00 İspanya - Suudi Arabistan (Atlanta Stadı)

G Grubu:

22.00 Belçika - İran (Los Angeles Stadı)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör