Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arda Güler: Çok üzgünüz utanç duyuyoruz
Giriş Tarihi: 20.06.2026 08:47

Arda Güler: Çok üzgünüz utanç duyuyoruz

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na ikinci maçlar sonunda veda etti. Ay-yıldızlıların genç oyuncusu Arda Güler, 1-0 kaybedilen Paraguay maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Arda Güler: Çok üzgünüz utanç duyuyoruz
  • ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 yenilerek, ikinci maçlar sonunda turnuvaya veda etti. Ay-yıldızlılarda Arda Güler, maç sonunda utanç duyduklarını ifade ederken, üzgün olduklarını dile getirdi.

"UTANÇ DUYUYORUZ"

Takım olarak çok üzgün olduklarını belirten Arda, "Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok! Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz! Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız.! Ben de her turnuvada unutturabilmek için elimden geleni yapacağım! Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı! Özür dileriz." dedi.

"ÖZÜR DİLERİZ"

Açıklamalarına devam eden genç futbolcu, "Arkadaşlıkla ilgili bir sorun yok! Sadece sahada istediğimizi yapamadık, gol atamadık! Özür dileriz!" ifadelerini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ARDA GÜLER #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #2026 DÜNYA KUPASI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Arda Güler: Çok üzgünüz utanç duyuyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA