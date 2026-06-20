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Giriş Tarihi: 20.06.2026 22:27 Son Güncelleme: 20.06.2026 23:04

FIFA 2026 Dünya Kupası: Hollanda'dan İsveç'e 5 gollük resital!

FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu 2. hafta maçında Hollanda, İsveç'i 5-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu.

FIFA 2026 Dünya Kupası: Hollanda’dan İsveç’e 5 gollük resital!
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FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu'nun 2. haftasında Hollanda ile İsveç, NRG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönetti maçın 6. dakikasında Brobbey'in golüyle Hollanda 1-0 öne geçti. 17. dakikada yine Brobbey'in fileleri havalandırmasıyla Hollanda farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Portakalların 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Hollanda, 47. dakikada Gakpo'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi. 54. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Gakpo Portakalları 4-0 öne geçirdi. İsveç'in tek sayısını 59. dakikada Elanga kaydederken, 89. dakikada Summerville'nin golüyle Hollanda mücadeleyi 5-1 kazandı. Bu sonuçla puanını 4'e yükselten Ronald Koeman'ın öğrencileri liderliğe yükseldi.

Grubun son haftasında Hollanda ile Tunus karşılaşacak. İsveç de Japonya ile kozlarını paylaşacak.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FIFA 2026 DÜNYA KUPASI #HOLLANDA

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FIFA 2026 Dünya Kupası: Hollanda'dan İsveç'e 5 gollük resital!
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