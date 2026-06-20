Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği, Fıratcan Üzüm ile devam dedi!
Giriş Tarihi: 20.06.2026 16:17

Gençlerbirliği, Fıratcan Üzüm ile devam dedi!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fıratcan Üzüm'ün sözleşmesini 1 yıllığına uzattığını açıkladı.

AA
Gençlerbirliği, Fıratcan Üzüm ile devam dedi!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 27 yaşındaki futbolcu Fıratcan Üzüm ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda takımımıza katılan ve geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm ile 1 sezon daha anlaşmaya varılmıştır. Fıratcan Üzüm'e ailemize tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-kara formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Başkent ekibinde geçen sezon lig ve kupada 15 maçta forma giyen sağ bek, 1 gol kaydetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GENÇLERBİRLİĞİ #SÜPER LİG #TRENDYOL SÜPER LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerbirliği, Fıratcan Üzüm ile devam dedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA