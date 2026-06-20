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Giriş Tarihi: 20.06.2026 10:27

Göztepe'de golcü bereketi!

Transferde İrlandalı golcü Sinclair Armstrong'un ardından Brezilyalı forvet Andre Henrique ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Süper Lig ekibi Göztepe'de hücum bolluğu yaşanıyor.

DHA
Göztepe’de golcü bereketi!
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Göztepe'de Armstrong ve Henrique'nin resmen takıma dahil olmasının ardından golcü sayısı 7'ye yükseldi. Geride kalan sezonlarda hücum bölgesinde alternatif üretmekte zorlanan Göztepe, bu sene başında forvet bereketi yaşadı.

İki yeni transferin yanı sıra Göztepe'de Juan, Janderson, Guilherme Luiz. Jeferson (Jeh) ve Sabra mevcut kadroda yer alan isimler oldu. Forvet takviyelerini kısa süre içerisinde tamamlayan Göztepe'de özellikle Juan'ın satışı gündeme geldi.

LILLE'DEN TEKLİF VAR

Fransız ekibi Lille'in 15 milyon euro teklif ettiği Juan için yönetimin beklemede olduğu, Sambacı'nın ilerleyen günlerde yüksek bir bedelle satılacağı kaydedildi.

Juan'ın yanı sıra Jeferson'a Sırbistan takımı Partizan talip olurken, Janderson'la da Brezilya'nın Botafogo FR takımının ilgilendiği ifade edildi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Göztepe'de golcü bereketi!
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