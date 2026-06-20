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Giriş Tarihi: 20.06.2026 09:41

Gustavo Alfaro'dan çarpıcı galibiyet sözleri! "Paraguay öldü derlerse inanmayın"

2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay, A Milli Futbol Takımı'nı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından galip tarafın teknik direktörü Gustavo Alfaro açıklamalarda bulundu.

Gustavo Alfaro’dan çarpıcı galibiyet sözleri! Paraguay öldü derlerse inanmayın
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Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, A Milli Takım'ını 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Alfaro, "Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundaydık ve oyuncular bana antrenörlük kariyerimin en güzel gecelerinden birini yaşattılar." dedi.

Sözlerine devam eden Gustavo Alfaro, "Eğer biri size "Paraguay öldü" derse şüphe duyun. Hemen inanmayın. En kötü yenilgi, kendine olan inancını kaybetmektir. Oyuncularım, bugün hazırdılar ve bir finale çıkacaklarını biliyordum." sözlerini sarf etti.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #A MİLLİ TAKIM #PARAGUAY

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Gustavo Alfaro'dan çarpıcı galibiyet sözleri! "Paraguay öldü derlerse inanmayın"
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