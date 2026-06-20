Julio Enciso: Galibiyetten dolayı çok mutluyuz

Paraguay'ın Türkiye karşısında aldığı 1-0 galibiyetin ardından Julio Enciso'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Paraguaylı oyuncu, "Öncelikle takım arkadaşlarıma ortaya koydukları büyük mücadele için teşekkür etmek istiyorum. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"GERÇEKLER TAMAMEN FARKLIYDI"

"Hakkımızda gerçeği yansıtmayan birçok şey söylendi. İnsanlar bazen olayları farklı değerlendirebiliyor ancak gerçekler tamamen farklıydı. Bizi destekleyen herkesten tek isteğim, bize inanmaya ve destek vermeye devam etmeleri."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör