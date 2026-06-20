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Giriş Tarihi: 20.06.2026 11:16

Julio Enciso: Galibiyetten dolayı çok mutluyuz

Paraguay'ın yıldız ismi Julio Enciso, Türkiye karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalar yaptı.

Julio Enciso: Galibiyetten dolayı çok mutluyuz
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Paraguay'ın Türkiye karşısında aldığı 1-0 galibiyetin ardından Julio Enciso'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Paraguaylı oyuncu, "Öncelikle takım arkadaşlarıma ortaya koydukları büyük mücadele için teşekkür etmek istiyorum. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"GERÇEKLER TAMAMEN FARKLIYDI"

"Hakkımızda gerçeği yansıtmayan birçok şey söylendi. İnsanlar bazen olayları farklı değerlendirebiliyor ancak gerçekler tamamen farklıydı. Bizi destekleyen herkesten tek isteğim, bize inanmaya ve destek vermeye devam etmeleri."

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TÜRKİYE #PARAGUAY

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Julio Enciso: Galibiyetten dolayı çok mutluyuz
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