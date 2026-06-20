Şenol Güneş'ten Montella sözleri: "Sorumlusu o ve cevapları verecektir"

A Milli Takım, Avustralya'nın ardından Paraguay'a mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etti. Karşılaşmanın ardından Şenol Güneş'ten dikkat çeken yorumlar geldi.

TRT Spor'a konuşan Şenol Güneş, ""Her şey söylenebilir... Başlangıçta buraya gelirken umutlarımız çok fazlaydı, hedefimiz büyüktü. Kağıt üstünde çeyrek final yakalayabileceğimizi söyledik. Pozisyon ve oyun üstünlüğü var, iyi görünmemize rağmen sonuç alamadık. Oyuncu yetenekleri olarak da üstündük.

"SAVUNMA YAPMALARINI BEKLİYORDUK"

Futbol sonuç oyunudur, sonuç alınamadığında analiz yapılır, karar verilir. Son 10 dakikayı kenardan hoca gözüyle izledim... Gayreti gördüm, daha tempoluyduk ama dağınıktık. Değişiklikler de yaptı, pozisyonlar geldi ama olmadı. Rakip ilk şut, ilk gol ile öne geçti. Zaten savunma yapmalarını bekliyorduk. İyi kapanıyorlar, hızlı geçişleri yapıyorlar.

"DÜNYA KUPASI'NDA SIRITIYOR"

İlk golde rakibe uzak kaldık, şut hakkı verdik. Onlar da bize şut hakkı verdik ama hep rakibe çarptı. Yan yollara sapmayı da iyi yaptılar, zaman çaldılar. Bu doğal hakları...Bizim oyuncularımızın yetenekleri oranında sonucu getirecek şeyler yoktu. Kenarları zayıftı, zaman zaman iyi geldik ama golü bulamadık. 10 kişi olmalarına rağmen onlar çıkarken yine hata yaptık. Bu kalitede düşüklük olunca, Dünya Kupası'nda sırıtıyor." dedi.

MONTELLA SÖZLERİ

Montella hakkında da konuşan tecrübeli futbol adamı, "Vincenzo Montella en iyisini yapmaya çalışıyor, sorumlusu o ve cevapları verecektir. Biz onlardan eksik değiliz ama onlardan daha iyi olacak oyunu oynamadık. 11 farklı da olsa bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Hoca da dersini çalışacak, oyuncular da... Oyuncuların üzüntüsünü biliyorum ama yapacak bir şey yok! Ders çıkararak, daha iyisini yapmak lazım. Hesap kesmek, suçlamak değil; farklı ve yeni fikirlerle doğruyu bulmak lazım." diye konuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör