Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Uğurcan Çakır: Ülkemizden özür dilerim
Giriş Tarihi: 20.06.2026 09:38

Uğurcan Çakır: Ülkemizden özür dilerim

A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay'a 1-0 kaybederek veda ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası mücadelesinin ardından, kaleci Uğurcan Çakır açıklamalar yaptı.

Uğurcan Çakır: Ülkemizden özür dilerim
  • ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 yenildi ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Müsabakanın ardından Uğurcan Çakır, üzgün olduklarını dile getirdi.

"ÜLKEMİZDEN ÖZÜR DİLERİM"

Maç hakkında konuşacak bir şey olmadığını söyleyen Uğurcan, "Ülkemizden özür dilerim! Onları gururlandırmak istiyorduk ama başaramadık. Çok büyük beklenti vardı, beklentilerin altında kaldık! Buraya gelenlerden de özür dilerim. Maç hakkında konuşacak bir şey yok! Takım arkadaşlarım çok istedi, çok büyük mücadele verdik." dedi.

"BEKLENTİYİ YÜKSELTTİK"

Açıklamalarına devam eden milli file bekçisi, "Yaptıklarımızla beklentiyi yükselttik ama beklentilerin altında kaldık! İlk maçta olanlar, bu maçta olanlar... Nasip de önemli. Kafamızı kaldıracağız. Genç ve iyi oyuncularımız var. Kafamızı kaldıracağız. Ülkemizi gururlandırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#UĞURCAN ÇAKIR #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #2026 DÜNYA KUPASI #2026 FIFA DÜNYA KUPASI #PARAGUAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Uğurcan Çakır: Ülkemizden özür dilerim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA