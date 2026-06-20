Uğurcan Çakır: Ülkemizden özür dilerim

"ÜLKEMİZDEN ÖZÜR DİLERİM"

Maç hakkında konuşacak bir şey olmadığını söyleyen Uğurcan, "Ülkemizden özür dilerim! Onları gururlandırmak istiyorduk ama başaramadık. Çok büyük beklenti vardı, beklentilerin altında kaldık! Buraya gelenlerden de özür dilerim. Maç hakkında konuşacak bir şey yok! Takım arkadaşlarım çok istedi, çok büyük mücadele verdik." dedi.

"BEKLENTİYİ YÜKSELTTİK"

Açıklamalarına devam eden milli file bekçisi, "Yaptıklarımızla beklentiyi yükselttik ama beklentilerin altında kaldık! İlk maçta olanlar, bu maçta olanlar... Nasip de önemli. Kafamızı kaldıracağız. Genç ve iyi oyuncularımız var. Kafamızı kaldıracağız. Ülkemizi gururlandırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör