24 yıl sonra katıldığı 2026 Dünya Kupası'na büyük umutlarla başlayan A Milli Takım, hayal kırıklığı yaşattı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, kupa hedefi koyduğu dev organizasyonda ilk maçta FIFA'da 27'nci sıradaki Avustralya'ya (2-0), ikinci sınavında da 41. basamaktaki Paraguay'a (1-0) boyun eğen Montella'nın takımı, iki karşılaşma sonunda turnuvaya havlu attı. İşte acı tablo:

BİRDEN 1550 PUANA DÜŞTÜK

Dünya Kupası öncesi FIFA sıralamasında tarihinin en iyi konumunda, 22. basamakta bulunan Milliler, yenilgilerin ardından tepetaklak oldu. Listeye göre; Ay-Yıldızlı Takımımız, 10 basamak birden inerek 32'nciliğe geriledi ve 1605 puandan 1550'ye düştü. Türkiye böylece FIFA'ya bağlı 211 ülke arasında en çok iniş yaşayan takım oldu. Tunus 9, Panama 6, Ürdün, Ekvador, Özbekistan 5'er ve Haiti de 4 kademe geriledi.

RAKİPLERİMİZ YUKARI ÇIKTI

Gruptaki rakiplerimizin tamamı yukarı doğru tırmanış gösterdi. Ev sahibi ülke ABD, 4 sıra yükselerek 13'üncü olurken Paraguay da aynı kademe çıkarak 37. sırayı aldı. Avustralya ise 2 basamak artarak 27'den 25'e yükseldi.

BİRLİKTE İZLEDİLER ÜZÜLDÜLER

A Milli Takımı'nın, Paraguay karşılaşması için dört bir yandan vatandaşlar bir araya geldi. Mücadele için yerini alan futbolseverler, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nun yanı sıra İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Park Alanı ve Amerika Los Angeles'ta kurulan dev ekrandan izledi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla takıma destek verseler de mağlubiyetin ardından gözyaşları sel oldu ve kahroldular.