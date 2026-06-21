Biz ‘bitti’ dedik!

Utanç duyuyoruz

Arda Güler'in yenilginin ardından verdiği tepki kameralara yansıdı. "Allah'ım neden?" diyen genç yıldız, sosyal medyada gündem oldu. Büyük üzüntü yaşayan 21 yaşındaki oyuncu, "Utanç duyuyoruz. Çok büyük takımlarda oynuyoruz ve bunu sahada göstermemiz gerekiyor. Milli Takım kariyerim boyunca bu turnuvayı unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Halkımızdan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kerem'den olay hareket!

Mücadelenin 39. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından tedavi için saha kenarına gelen Kerem Aktürkoğlu ile tribünler arasında tansiyon yükseldi. Taraftarlardan kendisine yönelik gelen tepkilere karşı sinirlerine hakim olmayan milli futbolcu, eliyle sert bir hareket yaptı. Görüntülerin kısa süre içerisinde yayılmasıyla birlikte sosyal medyada tecrübeli oyuncuyu eleştiren binlerce paylaşım yapıldı.

Taraftar ıslıkladı barış alkışladı!

MAÇIN 72. dakikasında sağ kanattan gelişen hücumda Barış Alper Yılmaz, bindirme yapan arkadaşına pas vermek yerine şut çekmeyi tercih edince tribünlerden yoğun ıslık ve yuhalama sesleri yükseldi. Milli futbolcu, bu protestolara alkışla karşılık verdi. Bazı futbolseverler bunu taraftarlara tepki olarak yorumlarken bir kısım ise tribünlerden özür dileyen bir işaret olduğunu belirtti.

En kötüsü Uğurcan!

DÜNYA Kupası'nda geride kalan iki maç sonunda kalesinde toplam 3 gol gören Uğurcan Çakır, performans istatistiklerinde olumsuz bir tablonun zirvesinde yer aldı. FIFA verilerine göre; başarılı eldiven, kalesine gelen şutlara oranla D Grubu'nun en düşük kurtarış yüzdesine sahip kalecisi oldu (yüzde 50).