Dünya Kupası günlüğü

Hollanda'dan gol yağmuru

DÜNYA Kupası'nda F Grubu'ndaki ilk maçında Japonya ile 2-2 berabere kalan Hollanda, dün İsveç'i 5-1 mağlup etti. Hollanda'nın Liverpool'da forma giyen yıldızı Cody Gakpo 2 gol, 1 asistle takımını sırtladı. Diğer üç gol Sunderland'de oynayan Brian Brobbey (2) ve West Ham United'da ter döken Summerville'den geldi. İsveç adına ise Anthony Elanga (Newcastle United) fileleri havalandırdı. Gollerin tamamının, geçen sezon İngiltere Premier Lig'de oynayan futbolculardan gelmesi dikkat çekti.



Brezilya&Fas güle oynaya kazandı!

Grubu'nda Brezilya, Haiti'yi ezdi geçti. Sambacılar, karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanarak turnuvada ilk galibiyetini aldı. Puanını 4'e yükselten Ancelotti'nin takımına zaferi; Cunha (2) ve Vinicius getirdi. İkinci yenilgisini alan Haiti ise turnuvaya veda etti. Grubun diğer maçında Fas, İskoçya'nın fişini erken çekti. 2. dakikada Saibari'nin golüyle 1-0 yenerek ilk galibiyetine ulaştı. Faslı futbolcu, Mısırlı Salah'tan sonra kupada ilk iki maçında ağları sarsan ikinci Afrikalı oyuncu olarak tarihe geçti.