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Giriş Tarihi: 21.06.2026 12:15

Galatasaray’a Zaniolo piyangosu! İmza atar atmaz ayrılıyor...

Udinese’nin bonservisini aldığı Nicolo Zaniolo’da ilginç bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray’a Zaniolo piyangosu! İmza atar atmaz ayrılıyor...
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İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini Galatasaray'dan alsa da yollar bu yaz ayrılabilir.

İtalyan futbolcuya Serie A takımlarının ilgisinin bulunduğu ve transferin gerçekleşmesi halinde Aslan'ın da bonservis ücretinden yüzde 50 pay alacağı belirtildi.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde; 26 yaşındaki forvet ile Udinese arasındaki maaş probleminin çözülemediği ve deneyimli oyuncunun ayrılığının güçlendiği belirtildi.

Buna göre Udinese, konuşulan rakamlara Zaniolo'yla yollarını ayırması halinde 9-10 milyon Euro'luk bir ücreti sarı-kırmızılılara ödemek zorunda kalacak.

Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 38 maçta süre alan İtalyan oyuncu, 6 gol ve 7 asist kaydetti.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Galatasaray’a Zaniolo piyangosu! İmza atar atmaz ayrılıyor...
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