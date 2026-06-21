Galatasaray’a Zaniolo piyangosu! İmza atar atmaz ayrılıyor...

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini Galatasaray'dan alsa da yollar bu yaz ayrılabilir.
İtalyan futbolcuya Serie A takımlarının ilgisinin bulunduğu ve transferin gerçekleşmesi halinde Aslan'ın da bonservis ücretinden yüzde 50 pay alacağı belirtildi.
La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde; 26 yaşındaki forvet ile Udinese arasındaki maaş probleminin çözülemediği ve deneyimli oyuncunun ayrılığının güçlendiği belirtildi.
Buna göre Udinese, konuşulan rakamlara Zaniolo'yla yollarını ayırması halinde 9-10 milyon Euro'luk bir ücreti sarı-kırmızılılara ödemek zorunda kalacak.