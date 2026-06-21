Galatasaray’a Zaniolo piyangosu! İmza atar atmaz ayrılıyor...

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde; 26 yaşındaki forvet ile Udinese arasındaki maaş probleminin çözülemediği ve deneyimli oyuncunun ayrılığının güçlendiği belirtildi.

Buna göre Udinese, konuşulan rakamlara Zaniolo'yla yollarını ayırması halinde 9-10 milyon Euro'luk bir ücreti sarı-kırmızılılara ödemek zorunda kalacak.