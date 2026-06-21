Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası, San Francisco'daki Levis Stadı'nı dolduran Türk taraftarlar için büyük yıkım oldu. Minik futbolseverler gözyaşlarına boğuldu. Üzülen çocukları teselli etmek, en az onlar kadar büyük hayal kırıklığı yaşayan babalara ve annelere düştü.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU!

ABD, Avustralya'yı 2-0 yenince, bizim Paraguy karşısında kazanmaktan başka şansımız kalmamıştı. Bir de üstüne üstlük karşılaşmanın başında golü kalemizde görünce zor oyun iyice stresli hale geldi. Rakip 10 kişi kalmasına rağmen aranan gol de gelmeyince maçın bitiş düdüğü ile birlikte A Milli Takım oyuncuları oldukları yere çöktü. Özellikle Mert Müldür'ün gözyaşları, yaşanan dramın büyüklüğünü gözler önüne serdi ama sonuç değişmedi.



BAŞLAMADAN BİTTİ!

Dakikalar 1:05'i gösterdiğinde Matias Galarza topu ağlara gönderdi… Bu A Milli Takım'ın Dünya Kupası tarihinde yediği en erken gol olarak kayıtlara geçti.

SADECE ŞUT ÇEKTİK

A Milli Takım, 1966'dan beri bir turnuvadaki ilk iki maçında gol atamadan en fazla şut çeken (65) ülke oldu.

TOP BİZİM SONUÇ ONLARIN

Türkiye, 1966'dan bu yana bir maçta en az yüzde 77 topa sahip olma yüzdesi yakalamasına rağmen gol atamayan ilk ülke oldu.