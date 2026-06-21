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Giriş Tarihi: 21.06.2026 09:50

Japonya, Tunus'u farklı geçti

Japonya, 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Tunus'u 4-0 mağlup etti.

AA
Japonya, Tunus’u farklı geçti
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2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Japonya, Tunus'u 4-0 yendi.

Japonya, bu sonuçla puanını 4'e yükselterek grupta ikinci sıraya yerleşti. Puanı bulunmayan Tunus ise gruptan çıkma şansını kaybetti.

Stat: Monterrey

Hakemler: Istvan Kovacs, Marius Marica, Ferencz Tunyogi (Romanya)

Tunus: Dahmen, Bronn (Dk. 46 Ben Hmida), Talbi, Rekik, Valery, Ben Slimane, Skhiri (Dk. 90 Khedira), Abdi (Dk. 90 Achouri), Saad (Dk. 46 Gharbi), Hannibal, Tounekti (Dk. 64 Chaouat)

Japonya: Zion Suzuki, Tomiyasu (Dk. 78 Seko), Itakura, Hiroki Ito, Doan (Dk. 74 Sugawara), Sano, Tanaka, Nakamura (Dk. 78 Yuito Suzuki), Junya Ito, Kamada (Dk. 74 Junnosuke Suzuki), Ueda (Dk. 84 Goto)

Goller: Dk. 4 Kamada, Dk. 31 ve 83 Ueda, Dk. 69 Junya Ito (Japonya)

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#JAPONYA #MONTERREY #ROMANYA

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Japonya, Tunus'u farklı geçti
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