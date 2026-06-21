Julian Nagelsmann: “Sane’ye haksızlık yapılıyor”

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, eleştirilere maruz kalan Leroy Sane için konuştu.
Julian Nagelsmann, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Leroy bugün özellikle savunmada çok çalışkandı; ilk yarıda 6-7 top keserek Kimmich'e harika destek oldu ve geçmişteki eleştirilerin aksine defansif görevini eksiksiz yaptı. Hücumda alan dar olduğu için gol veya asist üretemedi ancak bu durum sahadaki diğer oyuncular için de geçerliydi.
Değişikliğin sebebi kesinlikle Sané'nin kötü oynaması değildi. Amaç tamamen takıma yeni bir enerji ve dinamizm katmaktı. Rakibe karşı Jamie'nin fiziksel gücünden ve tazeliğinden yararlanmak istendi.
"HAKSIZ VE AŞIRIYDI"
Genel olarak oyuncuların üzerine bu kadar gidilmesini doğru bulmuyorum; son maçtan sonra Leroy Sané'ye yapılan eleştiriler kesinlikle haksız ve aşırıydı. Bu durum onu değil, asıl beni rahatsız ediyor çünkü eleştirilenin aksine bu maçta harika bir mücadele verdi. Psikolojide bir insanı bir kez etiketlediğinizde, yaptığı her şeyi önyargıyla büyüterek yargılarsınız; Sané şu an tam olarak bunu yaşıyor.
Medyaya 'yazmayı bırakın' diyemeyiz, zaten basının övgüsü de ona ekstra bir özgüven sağlamaz. Sané ihtiyacı olan özgüveni medyadan değil; bizim ona sahada verdiğimiz şanstan, takım arkadaşlarının desteğinden ve gördüğü değerden alıyor. Fildişi Sahili maçında yine çıkıp iyi bir maç oynayacaktır."