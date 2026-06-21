Julian Nagelsmann: “Sane’ye haksızlık yapılıyor”

"HAKSIZ VE AŞIRIYDI"

Genel olarak oyuncuların üzerine bu kadar gidilmesini doğru bulmuyorum; son maçtan sonra Leroy Sané'ye yapılan eleştiriler kesinlikle haksız ve aşırıydı. Bu durum onu değil, asıl beni rahatsız ediyor çünkü eleştirilenin aksine bu maçta harika bir mücadele verdi. Psikolojide bir insanı bir kez etiketlediğinizde, yaptığı her şeyi önyargıyla büyüterek yargılarsınız; Sané şu an tam olarak bunu yaşıyor.