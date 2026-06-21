Kaderimiz böyleymiş!

Futbol hayatımda 50 maçta bir denk gelecek maçlar iki kere üst üste yaşandı. Kader bizden yana değildi. Forvet konusunu açmanız şaşırtıcı

Tek bir kişiyi hedefe koymak, eleştirmek kolay. Kimseyi suçlamaya gerek yok! Elimizden geleni yaptık. Büyük hayal kırıklığı. Olmayınca olmuyor



2026 Dünya Kupası'na veda sonrası A Milli Takım'daki koltuğu tartışmaya açılan Vincenzo Montella, elenişi tecrübesizliğe bağlayıp çarpıcı açıklamalar yaptı. "Oyuncularıma karşı hiçbir olumsuz düşünceye sahip değilim" diyen İtalyan hoca, şu ifadeleri kullandı:

PROFESYONEL futbol hayatımda 50 maçta bir denk gelecek maçlar iki kere üst üste denk geldi. Kader bizden yana değildi. Forvet konusunu açmanıza şaşırarak bakıyorum. İki maçta 65 şut var. Bir şekilde gol olmuyor. Bazı anlar futbolda neden yaşanıyor öğrenmek isterim. Biz gidiyoruz olmuyor ama onlar bir kere geliyorlar ve atıyorlar.

DÜNYA Kupası'na beklentilerle geldik. Büyük isteklerimiz vardı. Bunu da maçta gösterdik. 35 yıldır profesyonel futbol hayatındayım. İki maç üst üste böyle kaybetmek kariyerim boyunca bana hiç olmadı ama sonucu kabul etmek zorundayız.

24 SENELİK ARA TAKIMI ETKİLEDİ



TEK bir kişiyi hedefe koymak ve eleştirmek kolay. Kimseyi suçlamaya gerek yok! Çünkü elimizden geleni yaptık. Ben de büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Amacım bu gruptan çıkmaktı ama bu sonucu bir şekilde kabul etmek zorundayız. Olmayınca olmuyor... Kısacası, buna bağlıyorum yaşananları! Bundan farklı ne diyeceğimi de bilmiyorum!

BU saatten sonra büyük turnuvalarda oynamayı sürdürmemiz gerekiyor. Dünya Kupası'nda hep olmalıyız. Belki bilinçaltında 24 sene sonra burada olmak oyuncularımızı etkiledi. Milli Takım'ın bu alışkanlığı kazanması ve turnuvalara gitmesi gerekiyor. Sonra daha iyi olacak.

ASIL MESELE RUH!

PARAGUAY Milli Takımı Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, maçta tüm planlarının tuttuğunu söyledi. Arjantinli çalıştırıcı, "Türkiye'ye karşı nasıl kazanabileceğimizi biliyorduk ve kazandık. Türkiye çok daha fazla topa sahip oldu, çok daha fazla gol şansı yakaladılar. Sonuç adil ya da değil diyebilirsiniz, rakip takım sayısal avantajını çok iyi kullanamadı. Burada mesele taktik diziliş değil, oyuncuların ruhu. Hakan Çalhanoğlu, Arda ve İsmail arasında bir üçgen oluştu, bunu bozduk, Kenan Yıldız'ı da bire bir bırakmak istemedik. Yıldız'ın bulunduğu bölgede alan savunması yaptık, Arda pas yapmaya çalıştığı zaman hep onu muhafaza altında tuttuk. En tehlikeli pozisyonlar sol kanattan geliyordu" şeklinde konuştu.



KRiTiK SORUYA NET MESAJ!

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu, Montella'nın durumu hakkında konuştu. Milli futbolcu kendisine yöneltilen, "Teknik ekip tarafından veda konuşması oldu mu?" sorusuna, "Öyle bir şey olmadı tabii ki. Çünkü 24 senenin ardından bizi Dünya Kupası'na getiren kişiler de bizleriz. Aynı zamanda hocamız da bunun mimarlarından biri. Beklentiler fazla olunca duygular da yoğun oluyor. Beklentiyi de karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır. Bizim gibi kaliteli futbolculardan oluşan takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi. Hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor" yanıtını verdi.



İSTİFA MI EDECEK KOVULACAK MI?

TÜRKİYE'NİN Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında da golsüz yenilgiye uğraması ve turnuvadan elenmesi, Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın memleketi İtalya'da 'fiyasko' olarak yorumlandı. La Gazzetta dello Sport maçın hemen ardından internet sitesinde yayımladığı haberde, "Türkiye, Dünya Kupası'na, Amerika'ya ve genç altın jenerasyonun zafer hayallerine veda etti. Türkiye maçın yarısından fazlasını bir kişi fazla oynadı, bu da fiyaskoyu daha da sansasyonel hale getirdi" yorumunu yaptı. Mediaset kanalının spor sitesi ise, Türkiye'nin Dünya Kupası felaketi sonrası Montella'nın vedasının beklendiğini belirtti ve "İstifa mı edecek yoksa görevden mi alınacak?" sorusunu başlığa taşıdı. La Repubblica Gazetesi de "Kenan Yıldız ve Arda Güler başta olmak üzere yeteneklerle dolu bir takım için büyük bir hayal kırıklığı" diye yazdı.