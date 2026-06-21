Lamine Yamal: Maçları sınıfta izliyordum!

2026 Dünya Kupası H Grubu'nda Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup eden İspanya'da Lamine Yamal açıklamalarda bulundu.

İlk maçta yapılan eleştirilere parantez açan Lamine Yamal, "İlk maçtan sonra insanlar pek çok doğru olmayan şeyler söyledi. İlk maçta bir aksilik yaşadık ama toparlandık ve yolumuza devam ettik" dedi.

Attığı golle hayalinin gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Lamine Yamal, "Bir önceki Dünya Kupası'nda maçları sınıfta izliyordum. Şimdi burada olmak gerçekten harika bir şey. Çok gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Lamine Yamal son olarak şu sözleri dile getirdi: "Dünya Kupası'nda gol atmak inanılmaz derecede özel bir duygu. Her zaman Dünya Kupası'nda oynamayı hayal etmiştim ve ilk 11 çıktığım ilk maçta gol atabilmek, bir hayalin gerçekleşmesi oldu."

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