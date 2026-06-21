Trabzonspor’a sürpriz transfer önerisi!

Trabzonspor'a menajerlerden flaş bir isim teklif edildi. Geçtiğimiz sezon da Karadeniz fırtınasıyla ismi sıkça anılan ve taraftarı heyecanlandıran tecrübeli orta saha oyuncusu Otavio, yeniden bordo-mavili kulübün masasına getirildi.

Yönetimin, yıldız futbolcunun durumunu değerlendirmeye aldığı ve transfer girişimi için teknik heyetin kararını beklediği öğrenildi.

Teknik ekibin yapacağı detaylı incelemenin ardından olumlu bir rapor sunulması halinde, yönetimin maliyet araştırması yaparak resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Ofansif orta saha ve kanat bölgelerinde oynayabilen 31 yaşındaki Otovio, şu an formasını giydiği Al-Qadsiah takımında istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. Oyuncunun, kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör