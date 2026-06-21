Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde Belçika, Fransa'yı devirdi
Giriş Tarihi: 21.06.2026 15:27

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde Belçika, Fransa'yı devirdi

Belçika, Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin dördüncü ve son maçında Fransa'yı 3-2 mağlup etti.

AA
Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nde Belçika, Fransa’yı devirdi
  • ABONE OL

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika, Fransa'yı 3-2 mağlup etti.

Belçika, VNL'deki 3. galibiyetini alırken Fransa 7. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Nurper Özbar (Türkiye)

Belçika: Herbots, Van Sas, Fransen, Lemmens, Radovic, Martin (Debouck, Demeyer, Rampelberg, Nagels, Deleu, Maes, Bertels, Koulberg)

Fransa: Selosse, Rotar, Fanguedou, Depie, Cazaute, Sylves (Gelin, Schalk, Jaegy, Elouga, Stojiljkovic, Ndiaye, Ratahiry Li, Bah)

Setler: 25-17, 20-25, 21-25, 25-18, 15-8

Süre: 135 dakika

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde Belçika, Fransa'yı devirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA