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Giriş Tarihi: 22.06.2026 10:08

2026 Dünya Kupası heyecanı 5 maçla devam edecek

I Grubu'nda Fransa ile Irak, K Grubu'nda Portekiz ile Özbekistan, L Grubu'nda ise İngiltere ile Gana karşı karşıya gelecek.

AA
2026 Dünya Kupası heyecanı 5 maçla devam edecek
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı I, J, K ve L Grubu'nda oynanacak 5 maçla sürecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, I Grubu'nda Fransa ile Irak, K Grubu'nda Portekiz ile Özbekistan, L Grubu'nda ise İngiltere ile Gana karşı karşıya gelecek.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

23 Haziran Salı:

I Grubu:

00.00 Fransa - Irak (Philadelphia Stadı)

03.00 Norveç - Senegal (New York New Jersey Stadı)

J Grubu:

06.00 Ürdün - Cezayir (San Francisco Bay Area Stadı)

K Grubu:

20.00 Portekiz - Özbekistan (Houston Stadı)

L Grubu:

23.00 İngiltere - Gana (Boston Stadı)

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #2026 FIFA DÜNYA KUPASI

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2026 Dünya Kupası heyecanı 5 maçla devam edecek
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