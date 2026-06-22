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Giriş Tarihi: 22.06.2026 08:33 Son Güncelleme: 22.06.2026 08:44

2026 FIFA Dünya Kupası: Yeşil Burun Adaları'ndan bir çelme de Uruguay'a

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadelede kazanan çıkmadı.

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2026 FIFA Dünya Kupası: Yeşil Burun Adaları’ndan bir çelme de Uruguay’a
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2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kaldı.

Tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Yeşil Burun Adaları, İspanya'nın ardından Uruguay'dan da puan alarak eleme turları için önemli bir avantaj elde etti.

Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü de Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay'a karşı attı.

H Grubu'nda bugün oynanan maçların ardından İspanya 4 puanla liderlik koltuğunda otururken, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın 2'şer, Suudi Arabistan'ın ise 1 puanı bulunuyor.

Gruptaki son maçlarda Uruguay ile İspanya, Yeşil Burun Adaları ile de Suudi Arabistan karşılaşacak.

Stat: Miami

Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Bashevkin (Norveç)

Uruguay: Muslera, Varela, Caceres, Olivera, Sanabria, Ugarte (Dk. 70 Cruz), Bentancur, Canobbio, Araujo (Dk. 82 Araujo), Valverde, Vinas (Dk. 70 Nunez)

Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, Cabral, Pina (Dk. 71 Laros Duarte), Arcanjo (Dk. 46 Deroy Duarte), Mendes, Monteiro (Dk. 80 Semedo), Rodrigues (Dk. 59 Varela), Tavares (Dk. 59 Costa)

Goller: Dk. 21 Pina, Dk. 61 Varela (Yeşil Burun Adaları), Dk. 44 Araujo, Dk. 45+6 Canobbio (Uruguay)

Sarı kartlar: Dk. 5 Cabral, Dk. 90+3 Borges (Yeşil Burun Adaları), Dk. 20 Bentancur, Dk. 58 Olivera (Uruguay)

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#2026 FIFA DÜNYA KUPASI #DÜNYA KUPASI

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2026 FIFA Dünya Kupası: Yeşil Burun Adaları'ndan bir çelme de Uruguay'a
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