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Giriş Tarihi: 22.06.2026 22:13

Arjantin, Dünya Kupası'nda son 32'de!

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu maçında Arjantin, Avusturya'yı Lionel Messi'nin kaydettiği gollerle 2-0 mağlup etti ve son 32 turunu garantiledi.

Arjantin, Dünya Kupası’nda son 32’de!
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Dünya Kupası'nın son şampiyonu Arjantin, J Grubu 2. maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi. Teksas'taki AT&T Stadyumu'ndaki maçı Tangocular, 2-0 kazandı.

Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 38 ve 90+5. dakikalarda Lionel Messi kaydetti. Öte yandan Arjantinli yıldız, 8. dakikada kazanılan penaltıyı dışarı attı.

Bu sonucun ardından grupta 2'de 2 yapan Arjantin, 6 puana yükselirken, Avusturya ise 3 puanda kaldı.

J Grubu'nun son maçında Arjantin Ürdün'le karşılaşacak. Avusturya ise Cezayir ile kozlarını paylaşacak.

DÜNYA KUPASI TARİHİNİN EN GOLCÜ İSMİ: MESSI

Cezayir karşısında hat-trick yapma başarısı gösteren Messi, Avusturya filelerini de havalandırarak 2022 Dünya Kupası'nın da içinde bulunduğu son 6 maçta gol sevinci yaşadı.

38 yaşındaki yıldız, Avusturya'ya attığı gollerle Dünya Kupası'nda 18 gole ulaştı ve Miroslav Klose'yi geride bırakarak 'Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu' oldu.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Arjantin, Dünya Kupası'nda son 32'de!
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