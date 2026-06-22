Arjantin, Dünya Kupası’nda son 32’de!

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Arjantin, J Grubu 2. maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi. Teksas'taki AT&T Stadyumu'ndaki maçı Tangocular, 2-0 kazandı.
Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 38 ve 90+5. dakikalarda Lionel Messi kaydetti. Öte yandan Arjantinli yıldız, 8. dakikada kazanılan penaltıyı dışarı attı.
Bu sonucun ardından grupta 2'de 2 yapan Arjantin, 6 puana yükselirken, Avusturya ise 3 puanda kaldı.
J Grubu'nun son maçında Arjantin Ürdün'le karşılaşacak. Avusturya ise Cezayir ile kozlarını paylaşacak.
DÜNYA KUPASI TARİHİNİN EN GOLCÜ İSMİ: MESSI
Cezayir karşısında hat-trick yapma başarısı gösteren Messi, Avusturya filelerini de havalandırarak 2022 Dünya Kupası'nın da içinde bulunduğu son 6 maçta gol sevinci yaşadı.
38 yaşındaki yıldız, Avusturya'ya attığı gollerle Dünya Kupası'nda 18 gole ulaştı ve Miroslav Klose'yi geride bırakarak 'Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu' oldu.