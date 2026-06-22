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Giriş Tarihi: 22.06.2026 23:55

Belçikalı Doku, takıma geri dönecek!

2026 FIFA Dünya Kupası'ndan eşinin doğumu nedeniyle ayrılan Belçikalı futbolcu Jeremy Doku, baba olduktan sonra yarın ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle şehrinde kamp yapan takımına geri dönecek.

AA
Belçikalı Doku, takıma geri dönecek!
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Belçika Futbol Federasyonu, "Jeremy Doku ve eşinin, Praise adında bir erkek çocuğunun doğumundan dolayı gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Doku, maçtan önce dün doğumun yakında gerçekleşeceğine dair mesajı aldı. Sağlık ekibiyle yapılan görüşmeler sonucunda, kendisine geçici olarak Londra'da eşinin yanına gitme fırsatı verilmesine karar verildi." ifadesi kullanıldı.

2026 Dünya Kupası'nda oynayan 24 yaşındaki Belçikalı futbolcunun, yarın akşam Seattle'da takıma yeniden katılacağı bilgisi verildi.

Belçika, G Grubu'nda İran, Yeni Zelanda ve Mısır ile mücadele ediyor.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#2026 FIFA DÜNYA KUPASI #2026 DÜNYA KUPASI #BELÇİKA

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Belçikalı Doku, takıma geri dönecek!
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