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Giriş Tarihi: 22.06.2026 23:52

Erzurumspor FK, Serkan Özbalta ile sözleşme yeniledi!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

AA
Erzurumspor FK, Serkan Özbalta ile sözleşme yeniledi!
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Erzurumspor'u 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan Serkan Özbalta ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Kulüp başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelen Özbalta, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini yeniden mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada yeni sezon hazırlıklarının 29 Haziran Pazartesi günü başlanacağı belirtilerek, "Camiamıza büyük gurur yaşatan teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile yeni sezonda da yolumuza birlikte devam edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Rekorlarla taçlanan şampiyonluk sezonunun ardından, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunda hocamız ve ekibine başarılar diliyor, yapılan anlaşmanın kulübümüz, camiamız ve şehrimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #ERZURUMSPOR FK #SERKAN ÖZBALTA

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Erzurumspor FK, Serkan Özbalta ile sözleşme yeniledi!
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