İbrahim Hacıosmanoğlu: Biz yolda yürüdüklerimizi yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz

"BÖYLE BİR REZİLLİK DÜNYANIN HANGİ ÜLKESİNDE VAR"

Eleştiri boyutunun aşılmasından dolayı Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenen İbrahim Hacıosmanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Zaten ilk maçtan başlamalarının sebebi o değil mi? Takımın içinde kargaşa olduğunu, kaptanın takımı yaptığını, bu insanlara artık yorum değil, saygısızlık boyutuna geliyor. Ben buradan çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber de İstanbul Başsavcılığı'nda çalıştığım Adalet Bakanımıza sesleniyorum: Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanlığı'na görevlendirildi ve kendisinin de bu ülkeye üstün hizmetleri olacağına inanıyorum. Ama elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım, dünyadaki bütün örneklerine baksınlar, böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Bununla ilgili acilen kanuni bir düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çöküntüsünü önlemek için hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok. İnanıyorum ki bu çalışmayı da Sayın Bakanımız en kısa sürede başlatır."



"HER ŞERDE BİR HAYIR VARDIR, HER HAYIRDA DA BİR ŞER VARDIR"

Herkes hatası olabileceğini söyleyen Hacıosmanoğlu, "Elbette ki futbolcunun da hatası olur, teknik kadronun da hatası olur, bizlerin de hatası olur. Ama sonuçta birinci dakikada bir top direğin dibinden içeri giriyor, değil mi? Hocayı teknik olarak eleştirebilirsiniz. Sonuçta ikinci yarıda yaptığı değişiklikler ortada. O direğin dibinden içeriye giren top, senin vuruyorsun üst direkten, yan direkten dışarıya çıkıyor. Her şerde bir hayır vardır, her hayırda da bir şer vardır. Onun için biz önümüze bakacağız. Cenab-ı Allah bu çocuklara, yine bu aziz milleti sevindirmeyi nasip edecek" ifadelerini kullandı.



"BU YÖNETİM OLARAK DA BAŞKAN OLARAK DA BU SORUMLULUĞU ELBETTE ÜZERİMİZE ALIYORUZ"

Sorumluluğu üstünlerine aldıklarını belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Şimdi zaten burada biz bu işin kurnazlığına kaçmış olsak deriz ki, 'Elbette ki biz yönetim olarak bütün görevlerimizi yaptık' ama bu öyle bir şey değil. Bu yönetim olarak da başkan olarak da bu sorumluluğu elbette üzerimize alıyoruz. Biz de yaptık, çocuklar da yaptı. Bunu sağduyulu insanlara gidip konuştuğunuz zaman da onlar size söylüyor zaten. Benim telefonumda binlerce mesaj var. Ya ben arkadaşlara da söyledim; Trendyol'un CEO'su Çağlayan Bey'in 21 yaşında kızı mesaj attı, o da bana attı. Kız çocuğu, 'Baba, bu çocuklara sahip çıkalım, sen de destek oluyorsun. Herkesin destek olması lazım. Birçoğu benden ufak' diyor. 21 yaşında bir kız çocuğu söylüyor bunu. Herkesin ondan ilham, ders alması lazım. Bu çocuklara bizim sahip çıkmamız lazım. Gönül isterdi elbette ki bugün burada farklı bir şeyi konuşalım. Teknik olarak eleştiriyorsunuz da Merih'in son anda vurduğu top direğin yanından dışarı çıkmasa içeri girse bugün farklı bir şey konuşuyorduk, değil mi? Onun için bunlara, bunlara takılmayalım. Yine bunları düzeltecek olan teknik kadro ve değerli kardeşlerimizdir. Onlara sahip çıkalım, dediğim gibi Cenab-ı Allah yine bu aziz millete büyük başarıları bunlarla yaşatacak" açıklamasında bulundu.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ile konuşup, konuşmadığının sorulması üzerine Başkan Hacıosmanoğlu, "Hiç ona fırsat vermedim. Fırsat vermedim. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Yani öyle bir konuşma geçmedi aramızda, ona da fırsat vermeye gerek yok zaten. Siz başkansanız oradaki hem oyuncunun psikolojisinden hem hocanın psikolojisinden anlayıp ona destek olmanız lazım, öyle bir ortama sürüklememeniz lazım" dedi.



"BU NİFAKLARI TAKIMIN İÇİNE SOKMAYA NE GEREK VAR"

Neden başarısız olunduğuyla ilgili konuştuklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu, sözlerini söyle sürdürdü:

"Şimdi baktığınız zaman da istatistikleri söyleyeceğiz, bu sefer de 'İstatistikleri niye söylüyorsunuz' diyorsunuz. Yani sonuçta son iki maçtaki istatistiklere baktığınız zaman da 65 şut atmışsınız. Kötü mü oynadınız? Daha tedbirli olabilir miydi? O ayrı bir konu ama elbette ki eleştirilecek olan yönleri var ama bu benim işim değil. Elbette ki o konuda eleştiri yapanlara bir saygı duyuyoruz, elbette ki eleştirecekler. Onlar ne istiyorlar? Daha iyisini istiyorlar. Ben onlara hak vereceksiniz ama biz ahlak sınırlarını zorlayanlara söylüyoruz. 'Bu takımın içinde sanki birbirleriyle kavga eden insanlar varmış' gibi söyleyenlere konuşuyoruz. Bizim Çocukları başka bir çocuk sıfatı yüklemeye çalışanlara söylüyoruz, o ahlaksızlara söylüyoruz. Takımın kaptanının, takımı yaptığını söyleyenlere söylüyoruz. Bu nifakları takımın içine sokmaya ne gerek var, daha ilk maçtan itibaren başladınız. Ama bu çocuklar onların hepsini utandıracak Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum" diye konuştu.



"ÇOCUKLARIN ÜZERİNDE BASKI YOK"

Futbolcuların üzerinde baskı olmadığını belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Sadece bu ahlaksız eleştirilerin onlara vermiş olduğu bir rahatsızlık vardı. Onun dışında bir baskı yok çocukların üzerinde" diyerek sözlerini tamamladı.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör