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Giriş Tarihi: 22.06.2026 13:18

İran Milli Takımı'ndan ABD'ye barış mesajı! Soyunma odasına not bıraktılar...

İran Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika ile oynadıkları maçın ardında soyunma odasına dikkat çeken bir not bıraktı.

İran Milli Takımı’ndan ABD’ye barış mesajı! Soyunma odasına not bıraktılar...
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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika ile İran karşı karşıya geldi.

GOL SESİ ÇIKMADI

Rekabeti yüksek mücadele golsüz sona ererken, maçta gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaştı.

SOYUNMA ODASINA NOT BIRAKTILAR

Müsabakanın ardından ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İran Milli Futbol Takımı, maçın oynandığı Los Angeles Stadı'ndan soyunma odalarına bir mesaj bırakarak ayrıldı.

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"BARIŞ, DOSTLUK VE SAYGI..."

İran Milli Takımı'nın basın ekibinden yapılan açıklamaya göre, soyunma odasına bırakılan notta, "Binlerce yıl önceki antik İran'dan günümüzün uygar İran'ına kadar, İran'ın ruhu canlı ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Los Angeles'a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık. Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Her İranlıya bu 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle." ifadeleri kullanıldı.

MEKSİKA'YA GERİ DÖNDÜ

İran Milli Takımı, Belçika müsabakasının ardından soyunma odasında hazırlandı ve Tijuana Uluslararası Havalimanı'ndan otobüsle konaklayacağı otele giriş yaptı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#İRAN MİLLİ TAKIMI #ABD #LOS ANGELES

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İran Milli Takımı'ndan ABD'ye barış mesajı! Soyunma odasına not bıraktılar...
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