Mısır ikinci yarıda açıldı, Yeni Zelanda’yı 3 golle devirdi!

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Mısır, Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi.

Maçın golleri Yeni Zelanda adına 15. dakikada Surman'dan geldi. İkinci yarıda geri dönen Mısır Milli Takımı, 58' Ziko, 67' Salah, 82' Trezeguet ile 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Mısır, grupta 4 puanla liderliğe yükselirken, İran 2 puanla 2. sırada yer aldı. Belçika, 2 puanla 3. sırada ve son sıradaki Yeni Zelanda'nin 1 puanı bulunuyor.

Mısır, gruptaki son maçını 27 Haziran Cumartesi İran ile yapacak. Yeni Zelanda ise aynı tarihte Belçika ile karşılaşacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör