Montella takımın başında

24 yıl sonra büyük umutlarla gittiğimiz Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız hayal kırıklığı yaşattı. Avustralya ve Paraguay yenilgileriyle turnuvaya grup aşamasında havlu atan Ay-Yıldızlılar'da teknik direktör Montella hedef tahtasına konarken kadro tercihleri, taktik eksiklikler, saha dışı detaylar başarısızlığa davetiye çıkardı. İtalyan teknik adamın takımdaki geleceği de tartışma konusu olurken, Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu şimdilik Montella'nın yanında durma kararı aldı. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Paraguay maçı sonrası yönetim kurulu üyeleriyle ABD kampında takımla ilgili durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi. TFF yönetimi, Montella'nın görevden alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı. İtalyan teknik adamla ilgili karar Dünya Kupası sonrası verilecek. İlk yönetim kurulu toplantısında konu oylamaya sunulacak.





2023'TE GELDİ, 1.86 PUAN ORTALAMASI VAR

Stefan Kuntz'un yerine 21 Eylül 2023 tarihinde A Milli Takım'ın başına getirtilen Vincenzo Montella 1004 gündür görevine devam ediyor. Bu süre zarfında milli takımla 35 karşılaşmaya çıkan İtalyan teknik adam 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. 52 yaşındaki hoca maç başına 1.86 puan ortalaması elde etti. Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası'nda da 2 müsabakada (Avustralya ve Paraguay) gol atamadan mağlup oldu.





İTALYANLARDAN MÜTHİŞ İDDİA

İTALYAN basınından çarpıcı bir iddia geldi. Türkiye'nin önce Avustralya sonra da Paraguay'a yenilmesi İtalyan basınının manşetlerini süsledi. La Gazzetta dello Sport'ta, Montella için şu ifadeler yer aldı: ''Hoca zor durumda, Türkler çok kızgın. Dünya Kupası'nın ardından temmuz ayında Türk federasyonu, Montella ile yollarını ayırabilir. Kendisi de bunu biliyor. Hatta Türkiye'de konuşulan iddialara göre yerli bir hocayla devam edilmesi ihtimaller içerisinde.''