Sivasspor’da kongrede yine aday çıkmadı!

1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'da olağan genel kurulu bugün gerçekleştirildi.

Divan Başkanı Ali Yavuz, kulübe başkan adayı bulma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Genel kurulda başkanlık için herhangi bir aday çıkmadı.

"SİVASSPOR SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Kongrede konuşan Ali Yavuz, "Yoğun bir mesai harcadık. Bunun yanı sıra birçok iş insanı bize katkı sağladı. Yönetimde yer alabilmek adına birçok isimle görüştük. Ama burada en önemli olay başkanın seçilmesidir. Sivasspor sahipsiz değildir.

Mutlaka bir yönetim oluşacaktır. Valimiz ile yarın görüşeceğiz. Valimiz ile alacağımız karar doğrultusunda hareket edeceğiz. Çok kısa süre içerisinde çözeceğiz" diye konuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör