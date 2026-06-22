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Giriş Tarihi: 22.06.2026 13:21

Süper Lig ekibi Başakşehir, sezonu açtı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına bugün salonda yaptığı antrenmanla başladı.

İHA
Süper Lig ekibi Başakşehir, sezonu açtı
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RAMS Başakşehir, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı. Bugün kulüp tesislerinde bir araya gelen turuncu-lacivertli ekip, salonda gerçekleştirdiği antrenmanla yeni sezonun ilk çalışmasını yaptı.

İstanbul ekibi, hazırlıklarını kamp öncesinde kulüp tesislerinde sürdürürken, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya Geinberg'da gerçekleştirecek.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Sarajevo ile Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, ilk maçını 23 Temmuz'da oynayacak olurken, rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BAŞAKŞEHİR #RAMS BAŞAKŞEHİR

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Süper Lig ekibi Başakşehir, sezonu açtı
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