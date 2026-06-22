TFF, Süper Lig’de takım harcama limitlerini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni sezonda en fazla harcama limiti, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira ile son şampiyon Galatasaray'ın oldu. En az limit ise 571 milyon 608 bin 883 lirayla Corendon Alanyaspor'a tanındı.
Kulüplere göre Süper Lig'de 2026-2027 sezonu harcama limitleri şöyle:
|Takımlar
|Harcama limiti (TL)
|Galatasaray
|9.006.596.835
|Fenerbahçe
|6.330.032.702
|Beşiktaş
|4.123.397.974
|Trabzonspor
|2.530.783.285
|Çaykur Rizespor
|1.817.301.750
|Samsunspor
|1.124.529.320
|Konyaspor
|1.101.846.407
|Başakşehir
|1.099.918.616
|Kocaelispor
|953.682.308
|Erzurumspor FK
|893.261.956
|Amedspor
|893.261.956
|Çorum FK
|893.261.956
|Gaziantep FK
|817.925.936
|Gençlerbirliği
|805.716.149
|Eyüpspor
|801.174.603
|Göztepe
|678.239.611
|Kasımpaşa
|647.958.968
|Alanyaspor
|571.608.883