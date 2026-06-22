‘Yetenekli Türkiye için sinir bozucu!’

Türkiye'nin dramatik vedasının yankıları dünyada devam ediyor. Milli Takım'ı analiz eden The Athletic
şu çarpıcı yorumlarda bulundu: "Türkiye, dokuzuncu günde 2026 Dünya Kupası
'ndan elendi. Bu sadece üçüncü katılımlarıydı ama Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve diğer yetenekli oyuncuları vardı. Bu kadar kötü olmalarının hiçbir bahanesi yok. Bu elenmeyi özellikle sinir bozucu kılan şey oyuncuların yeteneklerinin açıkça ortada olması. Tehlikeli bir sürpriz takım olarak görülen Türkiye için uyum sağlayamama durumu ağır bir bedele mâl oldu. Turnuvada Haiti'den tam iki buçuk saat daha fazla direndiler.
Avustralya ve Paraguay maçlarında toplam 62 şut çekmelerine rağmen gol atamadılar. 1966'da istatistikler tutulmaya başlandığından bu yana iki maçlık bir süreçte bu kadar çok şut denemesine rağmen gol atamayan bir takım kaydı bulunmuyor. Gözleri kapalı golf oynasalar daha iyi olurdu. Uzun mesafeden yapılan vuruşların çokluğu gülünç ve tam bir panik göstergesiydi."