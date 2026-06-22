Yıkıcı ve kırıcı olmayın!

Milli Takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda Ay-Yıldızlı ekibe sahip çıktı. Tecrübeli futbol adamı şu ifadeleri kullandı: "Paraguay'a karşı golle başlanması bizde duygusal bir çöküşe yol açtı. Oyuncular yeteneklerini kaybetmezler, kaybetse kaybetse güvenini kaybederler. Rica ediyorum; lütfen eleştirileri üslubuyla yapalım. Büyük takımlar gibi davranalım, büyük ülkeler gibi. Onlar da kaybediyor ama kaybettikten sonra çok çabuk ayağa kalkmasını biliyorlar, aramızdaki en önemli fark bu. Bu maçın muhakkak eleştirisini, analizini yapacaksınız, tek ricam; kırıcı ve yıkıcı olmayalım. Bizi buraya getiren onlardı, yarın yine onlardan çok şeyler bekleyeceğiz. Fransa'daki Avrupa şampiyonasında kızının karnındaki bebeğe beddua edilen bir insan olarak söylüyorum. Biz zaten sevgiyle yanlışları anlatan bir ülke olsak, daha çabuk ayağa kalkacağız. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na onlarla gittik, bir dahaki sefer de devam da ederiz."



NE OLMUŞTU?

FATİH Terim, Avustralya yenilgisi sonrası, ''Çocuklara, hocaya, federasyona ve orada takımı destekleyenlere moral olmamız lazım. Üzülmeyi, sevinmeyi turnuvadan sonraya bırakmalıyız. Hatta hesap sormayı da'' ifadelerini kullanmıştı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da ''Kimden hesap soracaksınız. Burası hesap sorma, hesap verme yeri değil'' demişti.



SPORUN SORUNLARINA KAFA YORALIM ARTIK!

GEÇEN hafta Avustralya maçı sonrası yaptığı konuşmaya da değinen Fatih Terim, "Kendimi açıklayacak halim yok. Yok ben şöyle demek istemiştim de böyle demek istemiştim de... Ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus, yüzde 100 doğru anlamış. Ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim" diye konuştu.